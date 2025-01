Coupe du monde de football : M-2 avant le choc Tahiti vs Nouvelle-Calédonie

À deux mois de l’un des plus gros matches de son histoire, une demi-finale des qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde 2026 face aux voisins du Caillou à Wellington, la sélection tahitienne de football se prépare intensivement. Si les Toa Aito ont terminé leur phase de groupe par un succès convaincant 2-0 en novembre face au Vanuatu, ils ne sont arrivés que 2e du groupe A derrière l’intouchable Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie, elle, s’est classée 1ere du groupe B.

Pas de favori avant cette rencontre que beaucoup d’observateurs attendent équilibrée. En guise de préparation, les joueurs du fenua se retrouvent deux fois par semaine, les lundis et mardis, pour des séances de coaching physique et mental. « Ça va peut-être changer notre vie. On essaie de perdre un peu plus en poids, de travailler physiquement pour avoir un plus contre la Calédonie » , glisse le milieu Eddy Kaspard.

Le coach Samuel Garcia croit l’exploit possible, à l’image de l’équipe de 2013, qui s’était qualifiée pour la Coupe des confédérations. « On a évité de s’arrêter pendant les fêtes de fin d’année, on sait qu’on est très gourmands ici, plaisante-t-il. Les clubs et les entraîneurs me laissent leurs joueurs à disposition. ça se prépare bien, même si tout le groupe n’est pas là puisque certains sont en métropole. On se prépare sans pression » , assure-t-il.

Dans l’autre demi-finale, la Nouvelle-Zélande fait figure d’immense favorite face aux Fidji.

Jamais l’équipe de Tahiti n’est parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde de football. L’édition 2026, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, est la première à réunir 48 équipes – 32 précédemment. Une chance pour Tahiti qui, en cas de victoire face à la Nouvelle-Calédonie, s’assurerait une place en finale et donc au minimum une place pour les barrages intercontinentaux de la FIFA. Le gagnant sera lui directement qualifié.