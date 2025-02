Football : Camille André, gardienne et gant d’or 2022 dans la sélection tahitienne

Au quotidien, elle garde les buts de Longvic depuis deux saisons. Mais il y a 3 ans, la gardienne bascule dans un autre univers, puisqu’elle est convoquée pour intégrer la sélection Tahitienne.

Née en Polynésie, elle est légitime pour représenter Tahiti. Camille André reconnaît que cette première convocation a été un honneur. « Quand on m’en a parlé, je me suis dit « ce n’est pas possible. C’est bizarre ». J’étais perturbée. Et ensuite ça s’est fait. Ça s’est concrétisé. C’est une fierté de représenter le fenua. Ils méritent d’avoir des joueuses qui se donnent à fond pour le maillot ».

« Se donner à fond pour le maillot », Camille en a fait la démonstration lors la Coupe d’Océanie en 2022, la jeune gardienne remporte le gant d’or, trophée individuel récompensant la meilleure gardienne du tournoi. Une récompense du travail fournit depuis ses débuts à Nancy puis Strasbourg.

Toujours appliquée et disciplinée, celle qui porte le numéro 30 est la valeur ajoutée du club. Le coach de Longvic ne tarit pas d’éloges sur la portière de l’équipe de Tahiti. « Les joueuses ont confiance en elle. Elle parle beaucoup, encourage beaucoup. Elle donne beaucoup de voix, beaucoup de place, elle a beaucoup de prestance. Ce qui fait qu’elle rassure. Pour un poste comme ça, c’est primordial. »

Camille André se décrit comme une gardienne à l’aise aux jeux au pied. Si le foot occupe une place majeure dans sa vie, Longvic reste un club amateur, la jeune femme jongle donc pour le moment entre le foot et son métier d’animatrice périscolaire.

À seulement 21 ans, Camille André dispose d’une belle marge de progression, synonyme d’un avenir radieux. « Peu importe l’âge, si on est performante, à un moment donné l’opportunité va arriver. C’est sûr qu’il y a des projets de monter des échelons et atteindre le sommet. »

En attendant, Camille André peut se tourner vers un double objectif sportif : maintenir son club en 3e division et poursuivre l’aventure avec la sélection tahitienne, notamment lors des qualifications aux Fidji en juillet prochain pour la Coupe du monde.