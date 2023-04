Le duo italien couronné au Tahiti Nui Beach Volley Tour

Dix-sept paires issues de 8 nations en lice. Parmi les Tahitiens, le duo Hevanoa Vaki et Christophe Ariitai a pu tenter sa chance face aux Allemands et aux Américains, avant d’être éliminé. Mais il a pu se confronter à l’élite mondiale et prendre des notes : « Ils sont très propres. Ils font moins de déchets. Ils ont l’expérience. Ce n’est pas n’importe qui. Ce sont des pros ! »

La chaleur n’a pas été sans conséquence pour les étrangers, une des équipes allemandes a même déclaré forfait permettant ainsi au deuxième binôme tahitien d’accéder au top 16. La paire Raihau Mare et Jérémie Paraue sera finalement stoppée par les Hongrois. Nos représentants espèrent que ce tournoi redonnera un nouvel élan à cette discipline en perte de vitesse au fenua. « On ne retient que de grandes choses. (…) On ne garde que le négatif pour faire des modifications au niveau du jeu, avoir un jeu plus propre. »

Une finale de haute volée : le Japon (en rouge) face à l’Italie. Favorite de ce tour, les italiens Tizianno Andreatta et Andrea Abbiati n’ont concédé aucun set durant le Tour. Les Transalpins survolent le match et l’emportent 2 sets à 0. « Nous sommes très contents. Toute l’organisation a été super. Il fallait jouer au mental car ici il fait très chaud et très humide. En Italie, il fait encore frais là bas, alors ici, nous n’avons pas vraiment l’habitude de ce climat. Il fallait tenir bon match après match. Finalement on y est arrivés étape par étape. »

Une semaine riche en expérience pour nos athlètes qui ont pu se frotter au niveau mondial. Mais ce n’est pas encore fini pour les férus de volley-ball, ils pourront encore apprécier le challenge de Polynésie durant toute cette semaine à Fautau’a.