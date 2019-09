Beach-volley : À la conquête des championnats du monde scolaires

Après une semaine intensive pendant les vacances, les derniers réglages sont peaufinés chez les garçons : on améliore le geste et on travaille sur les phases de communication et du service/réception. “On se sent bien, mais il faut encore un peu d’entraînement. On s’habitue aujourd’hui à jouer au soleil, avec le vent… Comme on sait que ce sera pareil en Italie” nous dit Moana Falchetto, sélectionné U16. “On s’est plus améliorés sur le collectif, les passes, les attaques… On travaille par binôme aussi, et on change jusqu’à ce qu’on trouve la bonne formation” nous dit encore Maerehia Lai, sélectionné U18. “Et le jeu sans ballon. Il y avait vraiment de grosses lacunes sur ‘je joue le ballon et je m’arrête de jouer’. On a beaucoup axé là-dessus” précise Yves Bremesse, entraîneur de la section sportive du lycée du Diadème.

À quelques jours du grand départ, nos athlètes ont hâte d’en découdre pour représenter au plus haut les couleurs du fenua. Durant une semaine, nos représentants vont se mesurer à 20 nations participantes. Parmi elles, les meilleures de la discipline. “On redoute plutôt le Brésil et l’Israël. Mais on donnera tout” confie Maerehia.

“On a aussi une équipe U16 filles qui est entraînée par Ramata. (…) Ce sont des jeunes filles qui sont rentrées cette année en Seconde ou en Première, et qui se sont entraînées 2 à 3 fois par semaine” ajoute Yves Bremesse.

Les derniers championnats du monde se sont déroulés il y a deux ans dans les jardins de Paofai à Papeete. Les U14 ont obtenu les meilleurs résultats pour la Polynésie française : une médaille d’argent chez les filles et une médaille de bronze chez les garçons.