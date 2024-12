Tourisme bleu, le secteur a le vent en poupe

Le tourisme bleu surfe sur les bons chiffres de l’année 2023. Pour la première fois de son histoire, la Polynésie française a accueilli plus de 260 000 touristes en un an. Et si le bilan de 2024 n’est pas encore finalisé, les professionnels du secteur se félicitent de la dynamique du secteur, notamment avant d'aborder 2025.