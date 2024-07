L’Aranui, seul village olympique flottant des JO accueille les premières délégations

Tout a été pensé pour accueillir les 28 surfeurs, et leurs encadrants, qui séjourneront à bord de l’Aranui. Le navire de croisière a mis les petits plats dans les grands pour qu’ils puissent performer dans les meilleures conditions. « On a des espaces dédiés aux athlètes avec un ‘fitness center’ (…) ainsi qu’un espace pour se retrouver et pour pouvoir regarder la compétition en live et échanger », explique Julie Maugey, la responsable du village olympique.

Les compétiteurs pourront également profiter du savoir-faire « des chefs d’exception » qui œuvrent à bord. Des « buffets de qualité » leur seront proposés avec « une rotation sur les types de plats et un suivi des régimes alimentaires ».

Les sélections du Pérou, d’Allemagne et quelques surfeurs des États-Unis ont d’ores et déjà pris leurs quartiers. Mais « le gros des arrivées se fera cette nuit et dans la nuit de demain puisque, officiellement, l’Aranui ouvrira le 20 juillet », souligne Barbara Martins-Nio, la responsable du site de Tahiti pour le Comité d’organisation des Jeux Olympiques.

Acceuil en musique pour les premieres délégations. (Crédit: TNTV)

« On a essayé au maximum de recréer le contexte d’un hôtel officiel », ajoute-t-elle, dont des « lieux de convivialité ». Notamment le deck du navire où des spectacles de danses marquisiennes seront proposés chaque soir pour permettre « aux athlètes de repartir avec ce goût de Tahiti ».

« Ce matin, on a ressenti quelque chose de très fort. Le mana (…) Nous leur souhaitons la bienvenue à Vairao (…) On ne peut être que fiers. On a hâte que ça commence », se félicite le maire délégué, Jonathan Tarihaa. « C’est l’occasion, pour nous, de dynamiser la commune et que la population puisse en profiter ». Car si l’accès à Teahupo’o est restreint, à « Vairao, vous avez la possibilité de circuler librement ».

Tout juste descendu de l’avion, le coach de la délégation allemande, Didier Piter, qui accompagne 2 surfeurs, semble apprécier le lieu : « C’est original et top. On est bercé par les vagues (…) On ne voit pas la vague de Teahupo’o, mais je pense que toute la logistique est faite pour qu’on puisse y aller rapidement ».

Parmi les premiers arrivés, la délégation allemande et son coach Didier Piter. (Crédit: TNTV)

Avec ses deux protégés, cet ancien champion de surf a effectué deux séjours de préparation au fenua dans le courant de l’année. L’Allemagne ne dispose en effet d’aucun spot de surf, le pays n’étant pas bordé par la mer.

« Aujourd’hui, on va faire un peu de yoga et une petite sieste pour nous remettre du décalage horaire. Puis, on ira surfer tous les jours pour s’adapter aux vagues », ajoute Didier Piter qui estime que les deux surfeurs de sa délégation, un homme et une femme, sont en mesure de réaliser une performance.

Les chambres dans lesquelles séjourneront les athlétes. (Crédit: TNTV)

Quant à son avis sur l’équipe de France : « Il y a deux locaux -Vahine Fierro et Kauli Vaast, Ndlr-. Je ne sais pas comment ils vont gérer cette pression d’être chez eux. Mais c’est aussi une force. Ils ont le mana avec eux. Je pense qu’ils sont bien préparés, bien encadrés, pour qu’ils puissent performer. Ce que je leur souhaite ».

Les épreuves de surf sont censées débuter le 27 juillet en fonction de la houle.