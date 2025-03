L’Aranui accueille la première résidence navigante d’artistes du fenua

Laisser libre cours à son imagination, c’est ce que proposent le dispositif Raw Tahiti et la compagnie maritime Aranui, à un artiste du fenua. Le cargo accueillera, dès ce samedi, la première résidence d’artistes sur l’eau. Et c’est la sculptrice, peintre et graveuse Vai qui inaugure le concept. À quelques heures du départ, elle a pris place sur le navire avec ses chevalets, pinceaux et aquarelles.