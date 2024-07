JO : Kauli Vaast et Vahine Fierro redoutés par leurs adversaires

À quelques jours du coup d’envoi de la compétition, les meilleurs surfeurs de la planète sont prêts et déterminés à décrocher le précieux métal olympique. Parmi eux, les deux natifs du fenua : Kauli Vaast et Vahine Fierro.

Leur expérience du spot fait d’eux de sérieux concurrents. Après sa victoire historique à la Shiseido Tahiti Pro, il y a deux mois, la surfeuse de Huahine est considérée comme la reine de Teahupoo. « Je pense qu’elle est la plus incroyable surfeuse à avoir surfé Teahupoo », confie Luana Silva, représentante du Brésil.

« Je suis très pote avec sa petite sœur, Kohai, que j’ai connue en compétition. Elle surfe méga bien. Vahine est très gentille et elle fracasse », sourit Candelaria Resano, de l’équipe du Nicaragua.

« C’est une surfeuse incroyable. Elle a un style génial. J’adore la regarder pendant toutes les compétitions. Et évidemment, ici, sur le spot, elle est incroyable”, s’exclame de son côté Sanoa Dempflin Olin, surfeuse du Canada.

Quant à l’enfant de Vairao, Kauli Vaast, sa fougue et sa maîtrise dans les gros tubes de Teahupo’o ne laissent pas ses adversaires indifférents.

“C’est vraiment un bon gars, j’ai de bonnes relations avec lui. Kauli est un de mes amis sur le circuit et j’espère le voir un jour se qualifier pour le CT. Aux Jeux Olympiques, c’est un jeune qui sera vraiment dangereux. C’est un héros local et il connait très bien la vague« , souligne Joao Chanca, représentant du Brésil.

« Kauli est quelqu’un que je respecte beaucoup. Ici, il est chez lui et il connait mieux que quiconque ce spot. Ce sera très difficile de le battre, mais pas impossible”, indique pour sa part Alan Cleland, du Mexique.

Une certitude : les deux représentants polynésiens pourront compter sur le soutien de la population prête à lui apporter le mana. « Kauli Vaast m’a impressionné avec sa vague de 12 mètres. Il a toutes les compétences pour gagner« , veut croire un jeune habitant de la Presqu’île.

24 athlètes femmes et 24 hommes seront engagés dans ces épreuves de surf. Ils seront répartis en 8 séries de 3 athlètes. Au premier tour, Vahine Fierro affrontera la Péruvienne Sol Aguirre et l’Espagnole Janire Gonzalez Etxabarri. Et Kauli Vaast sera opposé au Péruvien Lucca Mesinas (numéro 1 dans le QS) et à l’Américain Griffin Colapinto (numéro 2 dans le CT).