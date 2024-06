Vahine Fierro favorite pour la médaille d’or aux JO selon des journalistes de « Surfer Magazine »

Dans cet article, Ashtyn Douglas-Rosa, journaliste à « Surfer Magazine », estime que « personne » chez les femmes « n’a passé plus de temps » sur les vagues de Teahupo’o que Vahine Fierro. Et la surfeuse de Huahine vient de remporter « sa toute première victoire » du Tour mondial sur le spot. Ce qui fait d’elle la favorite selon la journaliste.

« Mais elle aura sans doute du pain sur la planche », ajoute-celle-ci qui cite aussi comme prétendantes à l’or olympique Molly Picklum et Tatiana Weston-Webb.

Jake Howard, un autre membre de la rédaction, voit également Vahine Fierro s’imposer. « Voir une Tahitienne, locale, remporter l’or olympique, ce serait une histoire incroyable », dit-il, bien qu’il envisage aussi une victoire de Carissa Moore, la tenante du titre.

– PUBLICITE –

Pour Zander Morton, autre journaliste du magazine, Vahine Fierro « est tout simplement la meilleure et la plus expérimentée des femmes au monde à Teahupo’o » et fait donc figure de grande favorite, selon lui.

Du côté des hommes, Dashel Pierson estime que c’est « l’année de John John Florence ». « Lorsqu’il est concentré, il est un peu comme Slater : impossible à battre. Et cette année, il a ça », estime-t-il, tout en ajoutant que Gabriel Medina a aussi toutes ses chances.

Sa consœur Ashtyn Douglas-Rosa, elle, mise, « sur le garçon du coin : Kauli Vaast ». Bien que celui-ci ne soit pas sur le Tour mondial, elle considère qu’il « a probablement surfé plus de vagues que quiconque » sur le spot et aura de surcroit « une foule de supporteurs locaux derrière lui ».

Zander Morton prédit quant à lui un podium composé de John John Florence (or), Gabriel Medina (argent) et Jack Robinson (bronze). « Juste en dessous d’eux, je mettrais Joao Chianca, Ramzi Boukhiam et Kauli Vaast. Si l’un de ces six ne gagne pas, je serais choqué », ajoute-t-il.