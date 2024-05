JO 2024 : qui affrontera qui pour le premier tour des épreuves de surf ?

On connait désormais qui affronteront les 4 champions français du surf à Teahupoo, pour les Jeux Olympiques 2024. En tout, 24 surfeurs qualifiés par genre ont été répartis en huit séries de trois athlètes pour un premier tour, indique le comité olympique.

Le vainqueur de chaque série sera directement qualifié pour le troisième tour alors que les deux suivants auront une chance d’y accéder via le deuxième tour, un repêchage. Après le troisième tour, la compétition se poursuivra avec une phase à élimination directe à partir des quarts de finale.

Du côté des femmes à concourir pour la France, Johanne Defay affrontera la Costaricienne Brisa Hennessy (numéro 1 dans le CT) et la Nicaraguayenne Candelaria Resano. Vahine Fierro affrontera quant à elle la Péruvienne Sol Aguirre et l’Espagnole Janire Gonzalez Etxabarri. Chez les surfeurs français, Kauli Vaast sera opposé au Péruvien Lucca Mesinas (numéro 1 dans le QS) et à l’Américain Griffin Colapinto (numéro 1 dans le CT). Enfin, Joan Duru surfera contre l’Australien Jack Robinson (numéro 2 dans le CT) et le Sud-Africain Matthew McGillivray.

