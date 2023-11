Jeux du Pacifique : Tahiti prend la 3e place au classement général

Teanavai Pérez, de l’or dans les jambres

Elle n’a que quinze ans, et l’avenir de la hauteur lui semble promis. Au Stade National de Honiara, Teanavai Perez a montré toute l’étendue de son potentiel en allant chercher une barre à 1,63 mètres pour l’emporter devant Rellie Kaputin (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Laisani Hacere (Fidji).

« Très heureuse » et fière « de représenter Tahiti » , l’adolescente a su gérer le stress de l’événement. « Il est clair que la compétition était vraiment intense, et avec un temps favorable, nous l’avons bien terminée » , a-t-elle déclaré après son titre. Elle devrait participer aux prochaines qualifications olympiques, en France.

En saut à la perche, Mathéo Lada a également décroché le graal, avec un saut à 4m70. « C’était un peu difficile et il faisait trop chaud, mais je suis heureux d’avoir tenu bon jusqu’à la fin. Je m’entraîne pour ce moment depuis l’âge de 17 ans, et représenter mon pays c’est incroyable » .

Le Va’a et le taekwondo assurent

Comme attendu, le va’a et le kayak ont de nouveau été dominés par les Tahitiens. Les V6 hommes et femmes remportent l’or sur le 1 500 m, et Iloha Eychenne remporte son troisième titre en kayak marathon, après ses victoires en vitesse sur K1 et K2.

Sur les tatamis, les aitos du taekwondo ont imité les filles, en décrochant trois médailles d’or. Rahiti Iorss termine sur la plus haute marche du podium de -74kg, comme Manu Huaatua chez les +87kg. En équipe, les garçons font aussi bien que les filles, avec une médaille d’or méritée.

