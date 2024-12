Raiatea : malgré la pluie, participation record au 12e Raid Apetahi

Le 12e Raid Apetahi a attiré du monde, ce samedi sur l’île sacrée. Qu’importe la chaleur ou la pluie, tombée en trombe, les 205 coureurs se sont élancés à 10h dans un parcours fraichement tracé pour l’occasion : 17 kilomètres à travers la vallée de Tevaitoa. « On propose un nouveau parcours, c’est une première pour la découverte et l’histoire de notre tiare apetahi, l’emblème de l’île, résume Guillaume Tehuiotoa, membre du comité organisateur. On a le passage obligé par le mont Temehani pour la sensibilisation, pour la protection de la tiare Apetahi » .

Dans ce parcours « hyper technique et glissant » , selon plusieurs habitués croisés pendant la course, les plats sont rares. Pour un ravitaillement avalé, dix pentes dévalées. En tête de course, le péruvien Delbi Villa franchit la ligne d’arrivée après 1h53 minutes de course, près de 20 minutes avant son dauphin Damien Troquenet. Hiria Jordan est troisième. « J’ai quand même poussé un peu, mais j’ai fait la reconnaissance hier, j’ai fait tout le parcours. Ça m’a permis d’avoir quelques points de repère. C’est une petite distance, mais elle est quand même super costaud » , sourit le gagnant du jour.

« Je ne regrette pas d’être venu, c’était super. Après, moi, ce n’est pas trop mon domaine, là je sors d’une prépa marathon et du marathon de Valence. Je suis plutôt habité à plus long et surtout plus plat. Mais voilà, vraiment une bonne expérience. Toujours un plaisir de partager ça avec les copains » , confie Troquenet.

(Crédit : Jessica Doucet-Tuahu)

Rendez-vous est pris pour le prochain Raid Apetahi, le premier samedi de décembre 2025.