Sécurité aérienne : Air Tahiti va peser ses passagers

Ce mercredi, conformément à la réglementation aérienne en vigueur et comme tous les 5 ans, Air Tahiti a commencé sa campagne de pesée des passagers. Cette campagne s’inscrit dans les règles de sécurité aérienne. Il s’agit de réactualiser la masse forfaitaire des passagers voyageant sur Air Tahiti en calculant leur poids moyen.

Augmentation du poids moyen en Polynésie

La précédente campagne de pesée a révélé une tendance notable : le poids moyen des passagers en Polynésie a augmenté de 8,4 kg entre 2004 et 2020, et jusqu’à 10 kg sur certaines destinations comme les Australes et les Tuamotu Est. Un paramètre essentiel pour Air Tahiti, qui doit prendre en compte la charge totale de l’appareil, incluant le carburant, les bagages et le fret.

« Le poids des passagers, tout comme celui du carburant, des bagages et du fret, permet de calculer la charge de l’avion et d’équilibrer la répartition des poids, un élément indispensable pour la sécurité des vols » , explique la compagnie dans un communiqué. Toute variation implique un ajustement des sièges disponibles ou de la quantité de fret embarqué afin de ne pas dépasser la masse maximale au décollage.

– PUBLICITE –

Des vols soumis à des contraintes strictes

En Polynésie, les vols inter-îles sont souvent limités en charge en raison de contraintes structurelles : pistes trop courtes, obstacles sur la trajectoire de décollage (comme un phare à Fakarava ou des arbres), ou encore la nécessité d’emporter du carburant supplémentaire pour parcourir de longues distances.

Ainsi, sur l’île de Maupiti, les avions ne peuvent embarquer qu’une trentaine de passagers sur les 48 sièges disponibles. Dans les Marquises, un ATR72 de 70 places ne peut transporter qu’une cinquantaine de passagers, et Takaroa est uniquement desservie en ATR42 avec une capacité limitée à 41 passagers.

« C’est pourquoi le nombre de sièges disponible à la vente est restreint sur la plupart des vols Air Tahiti, que vous constatez des places libres dans l’avion alors qu’il affichait complet lors de la réservation » , précise le communiqué.

Pesée encadrée et confidentielle

Jusqu’à la fin de l’année, Air Tahiti enregistrera le poids de plus de 13 000 passagers sur 600 vols au départ de plusieurs îles : Tahiti, Huahine, Bora Bora, Rangiroa, Hao, Tubuai, Nuku Hiva et Rarotonga.

La pesée se déroulera en salle d’embarquement, avec les bagages à main et effets personnels. Les passagers voyageant avec un bébé seront pesés avec l’enfant dans les bras.

Pour garantir la confidentialité, aucune donnée personnelle ni référence de réservation ne seront enregistrées. L’opération se déroulera dans un espace isolé, où seul l’agent d’Air Tahiti et le passager pourront voir le poids affiché sur la balance.

Une fois le quota de passagers atteint, la compagnie mettra à jour la masse forfaitaire pour les cinq prochaines années, assurant ainsi des vols toujours plus sûrs et adaptés aux réalités du trafic aérien polynésien.