131 nouvelles terres en procédure de titrement à Rurutu et Rimatara

Ce mardi, le conseil des Ministres a adopté 70 projets d’arrêtés représentant un total de 131 terres, sur 819 201,334 m² pour une valeur comptable de 819 201 334 francs répartis comme suit :

– Pour Rurutu : 44 terres (457 801,334 m² , pour une valeur comptable de 457 801 334 francs)

– Pour Rimatara : 26 terres (361 400 m² pour une valeur comptable de 361 400 000 francs)

Le Pays invite les familles originaires des deux îles à se rapprocher de la Direction des affaires foncières (Section d’information et d’accès aux documents fonciers et généalogiques – SIAD), en vue de constituer un dossier de titrement « au plus tôt » .

Le formulaire de demande est disponible au guichet de la DAF ou téléchargeable ICI

La SIAD reste joignable à l’adresse suivante : [email protected]

par téléphone au 40 47 19 13