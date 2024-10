Rimatara : 3e jour de recherches infructueuses pour la fillette de 11 ans

Dimanche à Rimatara, un père et sa fille étaient partis pêcher. Leur embarcation, un coque alu de 14 pieds avec un moteur de 40 chevaux, a chaviré et a été projeté sur le récif, côte Est de l’île. Seul le père a pu regagner la plage, sans sa fille qu’il ne retrouvait pas, et il a alors rapidement alerté les secours.

Le maire de l’île, Artigas Hatitio, a mobilisé tous les moyens disponibles, incluant des patrouilles de pompiers et de gendarmes, ainsi que de nombreux volontaires qui se sont joints à une battue sur l’île et dans le lagon pour retrouver la jeune fille.

Seule l’embarcation avait par la suite été retrouvée, ainsi que l’imperméable et le pyjama de la fillette, à deux endroits opposés.

Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (COG) a alerté le Centre de Coordination de Sauvetage Aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) concernant cet incident. Parallèlement, le JRCC Tahiti a déployé des ressources aériennes, notamment l’hélicoptère Inter-Administration « Dauphin » et un aéronef des Forces Armées de Polynésie française, le « Gardian ». En raison des conditions de mer difficiles, les recherches par moyens nautiques avaient été arrêtées. L’après-midi, les moyens aéronautiques avaient quadrillé de vastes zones de recherches élaborées selon les prévisions de dérives de Météo-France. Les recherches avaient stoppé en fin de journée avant de reprendre lundi, dès 7 heures. Hier, de nouvelles recherches, en mer et à terre, ont donc été entreprises avec le « Dauphin », mobilisé toute la matinée.

Ce mardi, les recherches se sont poursuivies, avant de s’arrêter vers 16 heures 30. Contacté, le tavana de Rimatara indique que les recherchent n’ont toujours rien donné, et qu’elles se poursuivront demain mercredi. Elles devraient se concentrer sur la zone de l’incident.