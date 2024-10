Rimatara : une fille de 11 ans portée disparue suite à un chavirement

« Ce matin, une petite fille de 11 ans est partie à la pêche avec son papa » précise Artigas Hatitio, maire de Rimatara, contacté par TNTV. Leur embarcation, un coque alu de 14 pieds avec un moteur de 40 chevaux, a chaviré et a été projeté sur le récif. Le papa a réussi à regagner la plage et est arrivé totalement paniqué à la gendarmerie car il ne retrouvait plus sa fille ». Deux poti marara sont immédiatement partis pour tenter de retrouver la jeune fille, mais la mer étant très agitée, ils sont revenus.

Le Tavana a rapidement mobilisé tous les moyens disponibles, incluant des patrouilles de pompiers et de gendarmes, ainsi que de nombreux volontaires qui se sont joints à une battue sur l’île et dans le lagon pour retrouver la jeune fille.

L’embarcation a par la suite rapidement été retrouvée, ainsi que l’imperméable de la petite fille au niveau du lieu du naufrage : « Là, on vient de retrouver son pyjama, mais à l’opposé, à 3-4 kilomètres. Les conditions sont vraiment mauvaises, il y a beaucoup de vent, du courant, une forte houle. Les recherches vont êtretrès difficiles, selon moi ».

Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie (COG) a alerté le Centre de Coordination de Sauvetage Aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) concernant cet incident. Parallèlement, le JRCC Tahiti a déployé des ressources aériennes, notamment l’hélicoptère Inter-Administration « Dauphin » et un aéronef des Forces Armées de Polynésie française, le « Gardian », qui arriveront prochainement sur les lieux.

Les recherches n’ont pas encore donné de résultats, en grande partie à cause des conditions météorologiques défavorables.

La situation reste préoccupante et les efforts de recherche se poursuivent. Les autorités locales appellent à la vigilance et à la solidarité de tous ceux qui pourraient apporter leur aide.