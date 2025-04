L’assemblée rejette l’amendement pour une hausse supplémentaire des salaires des catégories D

Un jour après une séance avortée, la majorité était bien à Tarahoi, ce mercredi, pour l’étude du premier collectif budgétaire de l’année et de ses 28,9 milliards de francs. Particulièrement scrutées par les observateurs, les discussions autour de la hausse des revalorisations des fonctionnaires de catégorie D telles que proposées par les élus non-inscrit de A here ia Porinetia : en l’occurrence, un ajout de 5 points d’indice à la grille présentée par le gouvernement, soit des revalorisations de 10 à 17 points supplémentaires qui avaient obtenu les faveurs de la Fraap et d’une partie de la majorité.

Abordé dès l’ouverture de la séance, l’amendement a toutefois été rejeté. Trop coûteux pour le Pays, a rappelé Moetai Brotherson. « Nous avons décidé après maints calculs de consacrer 251 millions à cette augmentation. Mais ce ne sont pas les seules sommes qui vont être engagées et qui vont induire une augmentation de la masse salariale cette année et toutes les années qui suivent (…) Il faut déjà y ajouter 190 millions qui résultent du reclassement du fait de la loi des catégories B dans le personnel hospitalier qui deviennent catégories A, donc 190 millions. Vous avez 120 millions pour les ASE, les assistants socio-éducatifs. On est déjà à 561 millions d’augmentation de la masse salariale dans l’année qui vient et plus toutes les années qui vont suivre, puisqu’on a un élément qui s’appelle le glissement des technicités (…) Venir ajouter à ça 142 millions, nous estimons que c’est déraisonnable » , a-t-il dit.

Une estimation différente de celle de Nicole Sanquer, porteuse « déçue » de l’amendement rejeté. « La somme que représentait cet effort, 60 millions de francs, je trouve que sur un collectif budgétaire de 27 milliards, c’est peu pour donner finalement plus de moyens à des familles très en difficulté. On ne connaît pas réellement les raisons qui font que la majorité rejette un complément de 60 millions pour 1 856 familles. Alors qu’à côté de ça, au niveau des services extérieurs, des prestataires, au niveau de tout ce qui est inscrit dans ce budget, on dépasse largement les 100 millions et même l’aide apportée aux établissements publics. Je ne veux pas taper sur l’OPT, mais 1,8 milliard de subventions pour l’année 2025, c’est énorme » . Et quand bien même, dit-elle, si les calculs de 140 millions sont exacts, de tels montants auraient été « réinjectés dans l’économie » par ces familles « en difficulté » , insiste-t-elle.

– PUBLICITE –

Mais le Pays motive des choix différents, comme de prêter 600 millions de frans à Air Moana pour mettre fin à la « guerre fratricide » et « destructrice » de valeur, a commenté Moetai Brotherson. Concernant la compagnie, qui sapprête à débarquer à Huahine et Fakarava, « il n’y aura pas, a priori, en tout cas pour l’instant, de contribution supplémentaire du pays. Là, on est allé au bout de ce qu’on avait prévu de faire » , a-t-il conclu.

« Pour des élus qui prétendent aider le petit peuple, je crois qu’ils viennent de faire la démonstration qu’ils sont de grands menteurs » , a dénoncé pour sa part le secrétaire général de la Fraap, Jean-Paul Urima.