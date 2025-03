Chaine de solidarité pour retrouver Kali, chienne mascotte d’un restaurant

Elle est la mascotte de The Avenue, un des seuls restaurants de Papeete acceptant les canidés. Kali, la chienne du propriétaire Jonathan Drouillon, a disparu depuis le 19 mars.

« J’ai été faire des courses. Elle était dans le restaurant, sur la terrasse. C’était fermé, mais en fait, elle est petite, donc elle arrive à se faufiler entre les grilles, raconte Jonathan. D’habitude, elle ne bouge pas. Elle ne sort pas. Quand je suis revenu, elle n’était pas là. Je me suis dit qu’elle était partie faire un tour. »

Mais la chienne ne revient pas. Jonathan part donc à sa recherche, sans succès. Il décide alors de consulter les caméras de surveillance. « J’ai vu la chienne sortir puis revenir. (…) Je n’étais pas là. Elle s’est mise dans la porte du restaurant. Elle n’a pas pu rentrer, donc elle a fait demi-tour. Sur la caméra, on la voit aller au loin jusqu’au parking des roulottes, vers Fare du café. Ensuite, je la vois traverser le passage piéton en direction de la mairie. Et là, je la vois plus. «

Comme beaucoup, il fait alors appel aux réseaux sociaux. Et là, une incroyable chaine de solidarité se met en place. La publication est rapidement partagée, près de 400 fois pour son premier post, puis plusieurs centaines de fois pour les suivants. Chaque jour, Jonathan reçoit jusqu’à 300 messages. Son entourage est également mobilisé. « Plus de 30 personnes cherchent tous les jours », confie-t-il.

Pour motiver la recherche de son compagnon à quatre pattes, il a également décidé de mettre en place une récompense. « Au début, c’était 50 000 Fcfp. Après, la propriétaire de Couleur Cacao m’a dit « si tu veux, vu que je la connais bien, je remets 25 000 Fcfp ». Puis, Le Gobie a remis 25 000 Fcfp. Donc là, on est à 100 000 Fcfp. Si ça ne tenait qu’à moi, je mettrais 2 millions. Ma chienne n’a pas de valeur. Elle est inestimable. »

Avec cette récompense, le maitre de Kali espérait avant tout mobiliser les sans abris. Et ça fonctionne. « Tous ceux autour de la mairie, ils sont super sympas. Ils ont pris les flyers. Il y en a qui viennent au restaurant pour nous dire, je crois que je l’ai vue ici. »

Kali est arrivée dans la vie de Jonathan il y a presque 11 ans. « Je travaillais avec des associations où je faisais famille d’accueil. On faisait une récolte de croquettes sur le parking de Hyper U et quelqu’un l’a déposée sans qu’on s’en aperçoive. Toutes les familles d’accueil étaient prises. Moi, je ne voulais plus reprendre le chien. C’est trop dur de faire adopter les chiens quand tu les as soignés et que tu les as gardés un moment. Mais on ne pouvait pas la laisser. On est une association, on ne pouvait pas la laisser sur le parking. J’ai dit, on la récupère, le temps de la faire adopter. Et puis en fait, au bout d’une semaine, je savais que c’était la mienne. »