Rimatara : le corps de la fillette retrouvé sur la plage

Un soulagement pour les familles. Le corps de Punahei, fillette de 11 ans, qui avait disparu dimanche, a été retrouvé ce mercredi vers 9 heures 15, sur la plage au niveau de la passe Est de l’île, a confirmé le maire de Rimatara, Artigas Hatitio. C’est une femme, qui passait en voiture, qui a aperçu le corps, et a tout de suite prévenu les autorités.

Dimanche, la fillette était partie pêcher avec son père. Leur embarcation, un coque alu de 14 pieds, avait ensuite chaviré avant d’être projeté sur le récif, côte Est. Le père avait réussi à regagner la plage, sans avoir retrouvé sa fille, et avait immédiatement prévenu les secours. Un important dispositif de recherches avait alors été lancé pour retrouver Punahei, et le Dauphin et le Guardian avaient été mobilisés. Les recherches en mer avaient été rendues difficiles en raison des conditions météorologiques. L’embarcation, le pyjama et l’imperméable de la fillette avaient été retrouvés le dimanche.