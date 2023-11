Jeux du Pacifique : Doublé pour Iloha Eychenne, 25 médailles d’or pour Tahiti

C’est l’une des nouveautés de ces 17es Jeux du Pacifique, et elle réussit plutôt bien à nos Polynésiens. Le kayak, programmé pour quatre courses sprint sur 500 mètres en K1 et en K2 et quatre courses “marathon” sur 15 km, toujours en K1 et en K2, a déjà rapporté deux médailles d’or à Tahiti, grâce à l’incontournable Iloha Eychenne.

À Honiara, la rameuse de Raiatea s’est imposée sur les épreuves de K1 et de K2 500m femmes. Son binôme Nateahi Sommer, 16 ans seulement, remporte ainsi sa première médaille d’or aux Jeux du Pacifique. Enfin, mention honorable à Nohoarii Thuau, médaille d’argent du K1 500m hommes.

Sans surprise, la va’a Tahitien a dominé ses adversaires et s’est également imposé sur l’épreuve de 500m de V6.

Un peu plus tôt dans la journée, Kuaoleni Mercier s’était imposé en bodybuilding homme de -85kg. Une victoire qui permet à Tahiti de compter 25 médailles d’or sur 92 au total (21 d’argent et 36 de b bronze). La Nouvelle-Calédonie domine toujours largement le classement des médailles avec 63 médailles d’or, 41 d’argent et 39 de bronze.

