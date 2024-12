Les espoirs du surf local en démonstration au Reef Tahiti Nui Surf Festival

Les jeunes riders les plus en vue du microcosme du surf tahitien se sont donnés rendez-vous ce week-end à Taharu’u, où s’est tenue la deuxième édition du Reef Tahiti Nui Surf Festival, organisé par Steven Pierson.

L’occasion de retrouver des visages familiers sur le spot de Papara, d’ordinaire très fréquenté : chez les moins de 14 ans, Terevanui Thornton s’est frotté à Liam Sham Koua dès le premier tour, pour un duel qui a tenu toutes ses promesses. Roller, turn et même air : la palette technique des deux talents n’est pas éloignée de celle des adultes du coin, la puissance en moins. À l’issue des 20 minutes de la manche, c’est Terevanui qui décroche la première place de la série grâce à un total de 15.13.

Avec 17 engagés, la catégorie bodyboard est la plus dense de la compétition. L’occasion de voir à l’œuvre des talents comme Ro’o Pouget Temaurioraa, qui n’ont que peu d’opportunités de s’exprimer en surf compétitif, trois à quatre compétitions seulement étant organisées pour leur classe d’âge – 18 ans et moins – dans l’année. Un manque perçu par Steven Pierson, qui souhaite leur offrir une belle vitrine.

Terevanui Thornton (Crédit : TNTV)

Ro’o Pouget Temaurioraa (Crédit : TNTV)

« C’est une compétition pour se former, pour travailler la technique, pour travailler son surf, la stratégie. C’est que du plus pour tous ces jeunes, glisse-t-il. Il y a un vivier chez les petits qui ont 12, 11, 10 ans, 8 ans. C’est les prochains Kauli Vaast ou Michel Bourez, on l’espère avec la Fédération Tahitienne de Surf. On va continuer à travailler avec eux au sein du club, au sein de la Fédération, au sein de la commission de haut niveau. On va tout faire pour les former » , déclare-t-il.

Les jeunes espoirs devront patienter jusqu’en février prochain pour leur prochaine compétition, avec la première étape de la Teen surf session.