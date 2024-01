Jeux du Pacifique 2027 : Le point sur les sites retenus

Vendredi 5 novembre 2021, au coude à coude avec le Vanuatu : le Conseil des jeux annonce que la Polynésie française organisera les 18ᵉ Jeux du Pacifique. Après 1971 et 1995, le fenua accueillera cet événement pour la troisième fois, du 24 juillet au 6 août 2027. « Il ne faut pas qu’on se loupe, prévient Louis Provost, président du Comité olympique de la Polynésie française. Il faut qu’on les organise. (…) Il faut aussi qu’on puisse gagner ces jeux chez nous. Et là la fête sera extraordinaire et sera merveilleuse. C’est le but quand on organise une compétition chez soi, c’est de pouvoir la gagner et de faire tout pour gagner. »

Vingt-quatre sites sportifs seront dédiés aux compétitions et aux entrainements. 4500 athlètes sont attendus aux Jeux du Pacifique qui rayonneront au-delà de Tahiti et de sa capitale. « Raiatea d’abord : il y aura du tir qui sera organisé à Raiatea, tout simplement parce qu’aujourd’hui, en matière de conformité, c’est le seul site où on peut pratiquer le tir en toute sécurité, explique Noéline Parker, présidente du comité organisateur Jeux Tahiti 2027. Ensuite Moorea bien sûr. Là-bas, il y aura le cyclisme sur la route et le VTT. Il y aura les épreuves de triathlon et d’aquathlon et aussi une partie des épreuves de natation à savoir la natation en eaux libres. »

Les autres épreuves seront réparties dans 9 communes de Tahiti. La cérémonie d’ouverture, temps fort de l’évènement, se tiendra au stade Pater, à Pirae. Les matchs de football se disputeront sur trois terrains différents : Vénus à Mahina, Louis Ganivet à Faa’a et Manu Ura à Paea.

Natation, Lutte, Beach-volley, tir au pistolet et squash prendront place dans les infrastructures de Papeete. Les compétitions de surf et de golf, elles, se feront à Papara. Les épreuves d’athlétisme se situeront à Hitia’a. Le tournoi de judo se déroulera au complexe sportif Boris Léontieff à Arue. Les rencontres de badminton se passeront au collège Henri Hiro à Faa’a. Le taekwondo et la voile s’illustreront à Mahina. Le tournoi de volley-ball se fera au complexe Jacques Vi’i à Punaauia. Enfin, la commune de Pirae accueillera le basket, le rugby, le tennis, le tennis de table et le va’a.

Lors de la présentation du dossier de candidature, le budget de l’organisation s’élevait à 30 milliards de Fcfp. Mais depuis, la note a été revue à la baisse de 50% par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Conséquence : le nombre de sites prévus diminue et le reste des infrastructures sera finalement rénové. Les grands projets comme le centre aquatique attendu à Aorai et le Palais des congrès, à Outumaoro, ne verront plus le jour. « Il y a des choses, si on en avait plus parlé, on se serait aperçu que le palais des congrès ne figurait plus, donc l’enveloppe descend, on passe de 30 à 24 pour l’ensemble, admet Louis Provost. (…) Et aujourd’hui, il me semble qu’il y a eu une réunion avec le COJ où il semblerait que la partie fonctionnement resterait en l’état c’est-à-dire à hauteur de 5.2 milliards. Ça parait être un chiffre exorbitant, mais je rappelle qu’il y a du personnel à employer. Ce ne sont pas des bénévoles, à 5, qui vont organiser les Jeux. Il y a des structures qui sont définies par la charte, vous avez des départements qui doivent s’occuper des transports, du logement, des sites… Il y en a 15 en tout. (…) Il faut recruter des (travailleurs) permanents. Il faut les rémunérer. Cette somme de 5.2 milliards, ce n’est pas que du personnel. C’est également comment on aménage puisqu’ils vont être logés dans des écoles, donc il faut aussi adapter et tout ça entre dans cette partie-là.

Le comité organisateur a un peu plus de 3 ans pour se préparer à accueillir cet événement d’envergure.