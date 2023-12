Soir de gala pour les athlètes des Jeux du Pacifique

Soir de gala ce mardi sous le chapiteau de la Présidence, où 200 athlètes qui se sont brillamment distingués lors des 17e Jeux du Pacifique d’Honiara ont été reçus par le gouvernement et quelques élus. La délégation de 2023 est revenue avec 160 médailles, dont 50 en Bronze, 53 en Argent et 57 en Or, la classant à la seconde place devant l’Australie, et juste derrière la Nouvelle-Calédonie, grand vainqueur de ces Jeux.

« On veut simplement les remercier, leur dire à quel point on est fier d’eux, a déclaré la ministre des Sports Nahema Temarii. On va continuer de les accompagner pour briller aux Jeux du Pacifique 2027 chez nous, à la maison » . Avec l’avantage du terrain, de quoi titiller la Nouvelle-Calédonie, indéboulonnable leader au classement des médailles ? « On va se baser sur les propositions du COPF (…) et réajuster. La jeunesse et les sports représentent une toute petite partie du budget du Pays, et grâce à ces résultats, je vais pouvoir aller défendre les budgets primitifs pour les cinq prochaines années » , s’est félicitée la ministre.

L’État a par ailleurs confirmé à Nahema Temarii, lors de son déplacement à Paris en octobre, son accompagnement dans la réhabilitation, la rénovation et la mise aux normes des infrastructures du fenua. Le budget initial de 30 milliards de Fcfp pour la tenue des Jeux de Tahiti 2027 a été revu à la baisse, « entre 12 et 18 milliards » , confie la ministre.