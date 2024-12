Le Cyathea est arrivé dans le port pour remplacer le Aito Nui II

Il était très attendu et c’est sous une pluie battante qu’il a fait son entrée dans la rade de Papeete. Une arrivée « bien bénie », s’amuse le capitaine du Cyathea, Yannick Pouaouloubui.

Le remorqueur basé à Nouméa a été convoyé jusqu’au fenua par un équipage de 6 marins venus du Caillou.

Trois d’entre eux devraient prochainement regagner la Nouvelle-Calédonie, et les 3 autres resteront en Polynésie pour permettre au Cyathea d’accomplir ses missions. Le navire a été loué à une société calédonienne pour une durée de 6 mois.

– PUBLICITE –

« Quand vous êtes dans la m…Il faut venir aider. C’est le truc du marin », sourit Jérémy Nicole, le chef mécanicien qui dit avoir « hâte de découvrir le fenua ».

Le remorqueur permettra de pallier l’absence du Aito Nui II qui a percuté le récif en octobre dernier et qui n’est plus, pour l’heure, opérationnel. Le Cyathea et son équipage guideront les porte-conteneurs dans la rade de Papeete pour qu’ils puissent accoster sans encombre et décharger leurs marchandises.

« La première intervention se fera le 26 décembre (…) pour un porte-conteneurs de 295 mètres », annonce le commandant de port, Alphonse Kautai. Une bonne nouvelle pour les fêtes de fin d’année.