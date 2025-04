L’Aranoa sillonnera les Australes en 2027

Aranui Cruises a dévoilé de nouveaux détails sur l’Aranoa, petit frère de l’Aranui V, en construction sur un chantier naval chinois. À l’instar de ce dernier, qui continuera de desservir les Marquises, l’Aranoa sera également un cargo-mixte de passagers et de fret.

L’Aranoa proposera dès 2027 un itinéraire au départ de Tahiti, vers les Australes, avec un passage à Raiatea et Bora Bora. Les réservations seront disponibles une fois le programme de navigation dévoilé, sur le site d’Aranui cruises, à partir de juin prochain.

Long de 116 mètres et large de 21 mètres, il comprendra deux restaurants, deux bars et deux bains à remous, contre un seul de chaque sur l’Aranui 5. L’Aranoa transportera également moins de passagers que l’Aranui 5 — 198 contre 230. Il comptera 93 cabines, dont 62 avec balcon. Deux restaurants, deux bars, deux piscines à remous, une boutique, un espace spa, une salle de sport et un salon de tatouage seront proposés aux passagers.