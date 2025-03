11 jeunes reçoivent leur permis de conduire, précieux sésame pour accéder au monde du travail

Stanislas Teheitaeva bénéficiât d’un CAE dans une entreprise de jardinage. Obtenir le permis de conduire était une obligation pour lui afin d’obtenir un CDI et de conserver son emploi.

« Au début, on n’avait qu’un seul chauffeur. Maintenant que j’ai mon permis, je prendrai une équipe avec moi », sourit le jeune homme.

Un permis en poche, c’est une garantie d’avoir accès au marché du travail. Plus de mobilité, plus d’indépendance, il donne aussi la possibilité d’assurer des tâches logistiques et d’être un candidat compétitif.

– PUBLICITE –

C’est le message de l’association Emploi Formation Insertion et de son directeur Rodolphe Tutairi. « Je suis tous les jours sollicité par des entreprises. Ils veulent des employés, mais avec un permis de conduire. C’est parfois compliqué. Il y a des manœuvres qui souhaiteraient changer de catégorie et ils veulent passer le permis », explique-t-il.

S’ils étaient 11 à recevoir le précieux document, ce jeudi, au départ, ils étaient 32 jeunes à bénéficier d’une aide pour y parvenir.

Le montant total de l’investissement engagé par l’association s’élève à 3 millions de francs. Cette opération devrait être reconduite l’année prochaine.