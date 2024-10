Cyclisme : Kylie Crawford et Taruia Krainer, champions de Polynésie du contre-la-montre

Une course en solitaire avec des départs échelonnés toutes les 2 minutes. Un aller-retour de 28 km à effectuer entre Hitia’a et Maha’ena pour une arrivée à la montée du collège. Lancés à pleine vitesse, les rouleurs doivent ensuite composer avec les conditions du jour. « Il y avait un vent poussant à l’aller, et un fort vent de face au retour. Ceux qui ont mieux géré à l’aller ont pu envoyer un peu plus fort au retour » explique Klint Vernaudon, directeur de course.

Kylie Crawford vient à bout du parcours en 35 minutes et 55 secondes. Elle signe le meilleur temps chez les féminines avec 41 secondes d’avance sur ses poursuivantes : « Tu appuies, tu déconnectes le cerveau et tu appuies sur les pédales. C’était très dur. Je l’ai fait pour les enfants. (…) Il y a du nouveau. Les filles se révèlent. Ce n’était pas gagné d’avance. Merci aux filles qui prennent le départ parce que si elles ne prennent pas le départ, il n’y a pas de titre ».

Avec une allure moyenne de 50 km/h, Taruia Krainer est le plus rapide. Il termine le circuit en 27 minutes et 41 secondes devant Kahiri Endeler et Léo Cazaubiel. Le sociétaire de Pirae conserve le titre sur 2 années consécutives : « Il fallait bien gérer son effort à l’aller, ne pas trop en mettreet en garder un peu sous la pédale pour pouvoir vraiment garder la moyenne sur le retour. (…) Mon gros objectif sera pour l’année prochaine. Je pense qu’on va repartir sur le même format que cette année avec le tour de Brisbane pour être qualifié pour les championnats du monde Gran Fondo en Australie. Ensuite, il y aura les championnats des Dom-Tom en juin en Guadeloupe ».

Pour le reste des résultats, Joris Kerleo Dubes, Brieuc Tonnellier et Cassandra Chang Sang, l’emportent dans leurs catégories respectives.

Les coureurs se donnent rendez-vous samedi 12 octobre au Critérium grand prix. Une course en circuit dans la zone de Fare Ute avec la présence du cycliste français professionnel Laurent Jalabert.