Cyclisme : tout roule à Toulouse pour Toanui Tanetoa, vainqueur de la course « La Française »

À tout juste 16 ans, la pépite locale du cyclisme Toanui Tanetoa n’a pas perdu de temps, un réflexe quand on a pour activité principale d’effectuer des contre-la-montre, sur route ou sur piste. Le jeune polynésien, qui a intégré le Creps (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) de Toulouse l’an passé pour y suivre une filière sport-études, s’est imposé sur « La Française » , course sur route de 44km au niveau régional, réservée aux U17.

Toanui a fait parler ses qualités de sprinter pour s’imposer au finish. « Il y avait quelques montées. Du coup, c’était bien pour les punchers et les sprinters. Parce que ça arrivait en groupe, c’est arrivé en sprint, et c’est comme ça que je l’ai gagné. J’ai eu une bonne équipe, qui roulait souvent devant. Je n’étais pas forcément obligé de rouler derrière, nça m’a permis de bien m’économiser pour le sprint » , résume-t-il.

En internat, Toanui suit un emploi du temps aménagé entre cours et entraînements au club GSC Blagnac Vélo Sport 31. « On a énormément de temps pour pratiquer notre sport » , souligne-t-il, confiant en sa progression alors que se profilent les Madiot, plus grosses courses cadet de France, du nom du directeur de l’équipe FDJ. « Ce sont les courses où il y a le plus de niveau, où il y a le plus de personnes, où il y a toutes les régions de France qui s’unissent. Moi, j’aimerais faire un podium sur une Madiot, un podium au Championnat de France sur route cycliste et aller chercher un titre sur la piste » , ambitionne-t-il.

Affaire à suivre, donc, avec la première étape du Trophée Madiot le 30 mars prochain, la Roue Tourangelle, dans le Centre-Val de Loire.