Plaisance : les vols d’annexes de plus en plus nombreux à la marina Taina

Une dizaine d’annexes ont été dérobées ces 6 derniers mois à la Marina Taina. La situation inquiète les plaisanciers. Les vols ont lieu dans les zones de mouillages, mais aussi à même les quais.

Selon Arnaud Jordan, président de l’association des voiliers de Polynésie, « le 26 décembre, il y a eu 4 tentatives et 2 tentatives avortées. Donc là, les gens ont réagi et ont fait fuir les voleurs, mais on ne se sent pas très bien ».

Plus récemment, vendredi et samedi dernier, deux embarcations ont encore été dérobées dans le lagon. Les propriétaires ont déposé plainte.

– PUBLICITE –

Depuis ces vols à répétition, l’association des voiliers en Polynésie a bien identifié le mode opératoire. Tout se fait la nuit. Dans les zones de mouillage, les voleurs s’approchent soit à la nage, soit à l’aide de pirogues. Les moteurs des annexes sont la cible principale.

Selon l’association, un réseau de contrebande de moteur s’est créé autour du monde de la plaisance.

« Il y a une filière et c’est là qu’il faut agir. Je pense que la gendarmerie est bien au courant. Il y a une revente des moteurs. Les annexes ne les intéressent pas tellement parce qu’il faudrait les revendre aux plaisanciers, ce qui les dénoncerait. Mais les moteurs, il y a une filière. »

Coup dur pour les propriétaires, un moteur coûte entre 400 000 et un million de Fcfp.

Chacun à sa manière, les plaisanciers sécurisent les annexes et les moteurs avec des cadenas, des chaînes ou d’autres moyens. Au mouillage, il est conseillé de remonter l’embarcation si cela est possible.

La marina est équipée de 42 caméras de surveillance et d’autres seront sont prévues pour des zones moins couvertes.

« La marina n’est pas fermée totalement à tout le monde, explique Henri Kosake, maître de quai. Donc il n’y a pas de risque zéro de vol. Et il est vrai que ponctuellement, à l’intérieur, nous avons des vols. Mais à ce moment-là, les caméras sont là. Et on arrive à 80% à attraper les gens. »

Un renforcement de la surveillance sera envisagée par la capitainerie si d’autres vols viennent à être constatés.