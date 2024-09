Rayann Lacheny, grand vainqueur du tour de Tahiti Nui 2024

Coup d’envoi 7 h 30 devant la mairie de Papeete, direction la côte Est avec un demi-tour à la marina Cowan au PK 39 pour une arrivée au sommet du Tahara’a.

Dès les 20 premiers kilomètres, un groupe de 6 coureurs se détache composé de Julien Plumer et Heiarii Manutahi du Vélo Club de Bora bora, Nuumoe Lintz du Team Pirae, Paolo Janitor du Team Orohena Racing, Jeffry Norton de Performance Bycicle, et Laurent Manarii de l’AS Arue.

Au retour, les échappés prennent plus de 2 minutes d’avance sur le peloton. Ils ne se feront jamais rattraper. C’est finalement Paolo Janitor qui s’impose au sommet du Tahara’a : « On a eu chaud ! Après, je n’étais pas super confiant dans le début de la bosse parce que Julien et les autres n’arrêtaient plus de rouler depuis un certain temps, mais bon, j’étais quand même plus fort dans la bosse. J’ai réussi à faire le trou dès le milieu, et j’ai fini, je suis content ».

Dans la dernière étape : le critérium. 24 tours de 2 km à parcourir. Sur la piste glissante, les coureurs doivent redoubler de vigilance pour éviter la chute. Léo Cazaubiel l’emporte.

Au classement général, Rayann Lacheny conserve son maillot jaune, il est le grand vainqueur de ce tour pour la deuxième année consécutive.

Rayann Lacheny, invité du journal de TNTV :