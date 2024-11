Le monde du cyclisme se prépare pour les Jeux de 2027

Après quelques rappels historiques, la fédération a présenté son programme de préparation en vue des Jeux du Pacifique en 2027. Il sera avisé par le nouveau directeur technique Hervé Arcade. « On est pile poil dans les bons délais, 2 ans et demi avant l’épreuve. Il était bien de faire un peu le tour de la question, de ceux qui sont déjà compétiteurs, savoir leurs motivations, leur dire qu’ils sont dans cette présélection. Et puis on va tenter de les guider puis de former un groupe homogène. Il faut s’attendre à des compétitions, à des rassemblements, des déplacements aussi. Et surtout à un suivi qui va être un peu plus pointu. Nutrition, préparateur physique, préparateur mental… On va essayer de les accompagner au mieux pour avoir un groupe vraiment présent pour les Jeux du Pacifique en 2027. »

Pour l’instant, 26 coureurs sont présélectionnés, 9 dames et 17 hommes. Au fil des semaines, la liste s’affinera avant de définir ceux qui porteront les couleurs de Tahiti pendant ces Jeux. Entre entrainement et compétitions, les coureurs se déplaceront également à l’étranger. « En premier, c’est la Guadeloupe, pour le championnat de France des DOM-TOM en juin, annonce Benoit Rivals, directeur du projet Ambition 2027. On va leur présenter le programme avec notamment un arrêt d’une semaine en France avec une immersion dans une équipe élite où on va apprendre les rudiments de l’entraînement, peaufiner les détails, etc. C’est un bel enjeu et je crois que c’est la première fois que ça se fait dans le cyclisme donc les uns et les autres devraient être satisfaits de pouvoir honorer les couleurs de Tahiti. »

La dernière fois que le cyclisme a été représenté aux Jeux du Pacifique, c’était en 2003 à Suva aux îles Fidji, la tahitienne Kylie Crawford avait d’ailleurs décroché une médaille d’or.