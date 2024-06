Athlétisme : Damien Troquenet et Sophie Bouchonnet sacrés sur le 10 000 mètres

Avec l’absence de nombreux favoris, Damien Troquenet a survolé, sans surprise, les championnats de Polynésie de 10 000 mètres. Dès le départ, le sociétaire du VSOP XO prend les rênes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Bien au-dessus de la concurrence, le coureur de Moorea prend même un tour à Alexander Casu, son plus proche poursuivant.

Damien Troquenet boucle ses 25 tours de pistes en 34 minutes et 19 secondes. Alexander Casu prend la deuxième place à plus de deux minutes du vainqueur. Et Eddy Pang-Fat complète le podium de ces championnats.

Damien Troquenet (à gauche) et Sophie Bouchonnet (à droite) – Crédit photos : Tahiti Nui Télévision

Du côté des dames, seules deux athlètes étaient au départ. Sophie Bouchonnet l’emporte avec à la clé un chrono de 43 minutes et 14 secondes.

L’athlétisme polynésien se tourne maintenant vers les Oceania qui ont débuté ce week-end aux Fidji. 38 athlètes tahitiens sont engagés dans la compétition.