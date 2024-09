Un tout premier Ekiden sur le front de mer de Papeete

5km, 10km, 5km, 10km, 5km et 7,195km pour atteindre la distance totale du marathon : 42,195 km. Six distances pour six personnes par équipe. Voilà le concept de l’Ekiden, une course en relais que la fédération d’athlétisme de Polynésie française se réjouit de pouvoir proposer aux Polynésiens le 24 novembre.

Et pour ceux qui peinent à trouver des coureurs, un format plus court est prévu. Aux côtés de la Socredo Ekiden, la Polynésienne des eaux-Half Ekiden propose aux coureurs de parcourir la distance d’un semi-marathon (21,1 km) en relais de trois équipiers. Soit 5km, 10km et 6km. Des distances qui sont donc à la portée de tous et une bonne occasion de créer de la cohésion. “J’avais pu voir l’Ekiden de Paris en juin et l’ambiance festive est vraiment super” raconte Joelle Lecroart, coordinatrice de l’événement et présidente de la commission du running à la fédération.

Pour brasser un large public, les deux formats proposent quatre types d’équipe : open, entreprises, uniformes ou club. En revanche, “chaque participant ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut courir qu’un seul relais” précise la fédération.

Quant au parcours, il est en cours de validation avec les mairies de Papeete et de Faa’a que l’organisation remercie pour leur disponibilité. Mais il devrait se faire sur le front de mer, entre le stade Bambridge et le rond point de l’esplanade Tu Marama, avec un passage de relais dans le stade.

Une partie des bénéfices pour les personnes concernées par la trisomie 21

Enfin le tarif pour les non licencié est de 21 000 francs pour la Socredo Ekiden et de 10 500 pour la Polynésienne des eaux-Half Ekiden. Un ticket d’entrée qui se justifie non seulement par le coût d’une telle organisation et enfin surtout, par son volet caritatif souligne la fédération. “On essaye vraiment de faire quelque chose d’originale avec de l’animation et des surprises, mais surtout notre volonté c’était vraiment d’avoir une course caritative” souligne Joelle Lecroart.

Une partie des fonds seront effectivement reversés à l’association Fare Heimanava Papa Nui, en soutien aux personnes concernées par la trisomie 21 ou aux personnes porteuses d’une déficience mentale. “Cette même association disposera d’un stand au village course avec une urne pour récolte de dons”, précise l’organisation. Une collecte de tee-shirts de course est également prévue au profit de l’association Te Vai-Ete du Père Christophe. Les coureurs seront donc invités à déposer des tee-shirts des courses antérieures dans un conteneur mis à disposition pour l’occasion.

Les inscriptions sont ouvertes depuis hier sur fenuamoove.com. L’organisation a prévu une centaine d’équipes par course, soit près de 900 coureurs. A deux mois de la course, les uniformes et les clubs sont déjà dans les starting-blocks.