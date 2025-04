Sur le chantier du Bâtiment A3, les ouvriers s’activent. Malgré quelques retards, le projet prend forme pas à pas, bien que le calendrier ait été ajusté.

« 27 mois de chantier pour une aussi grosse opération, c’était un petit peu optimiste. On savait dès le départ qu’on allait déborder. Il y a un petit peu de retard aujourd’hui, (…) mais forcément il y a des imprévus, il y a des intempéries, c’est commun à tous les chantiers », explique l’architecte Bertrand Portier.

Le projet est suivi de près par le ministère des Grands Travaux. Le chef de cabinet du ministre, Maui Neri, se rend sur le chantier presque tous les jours. À terme, cinq services du Pays y seront regroupés, dont le SEFI, actuellement installé dans l’immeuble Papineau.

– PUBLICITE –

« L’objectif principal de la construction de ce bâtiment, c’était de rapatrier certains des services du Pays qui sont actuellement dans des bureaux loués (…) Une fois qu’ils seront rapatriés, les locaux seront libérés et on n’aura plus à les louer », dit-il.

Le bâtiment accueillera jusqu’à 336 agents, et offrira de meilleures conditions de travail ainsi qu’un espace fonctionnel pour l’accueil du public. Le tout avec une exigence de haute qualité environnementale : les lieux sont mieux isolés, mieux ventilés et sont équipés de panneaux solaires pour réduire la consommation énergétique.

« Là, on est sur ce qu’on appelle le second œuvre, tout ce qui est plafond, cloisons, cloisons en plâtre, cloisons vitrées. On monte les étages les uns après les autres. Aujourd’hui, c’est le deuxième étage qui est le plus avancé. Il nous reste à faire ça sur tous les autres étages », souligne Bertrand Portier.

Le nouveau bâtiment, d’un coût de 4,8 milliards de francs, devrait être livré au milieu de l’année 2026.