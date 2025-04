40% de la population du fenua vit dans un « ménage complexe »

L’ISPF livre trois publications sur la famille, les matahiapo, et les jeunes basées sur des chiffres de 2022.

Si la structure familiale « classique » du couple avec enfant(s) reste prédominante au fenua, l’institut note une diminution de 2% en 5 ans (entre 2017 et 2022). Les ménages de personnes seules sont quant à eux en augmentation, passant de 15 % en 2017 à 18 % en 2022. Trois quart des couples vivent avec des enfants. Les couples vivant sans enfant augmentent de 5 000 en cinq ans.

Au fenua, les « ménages complexes », comprenez les foyers composés de plusieurs familles ou d’une famille avec une ou plusieurs personnes seules, sont nombreux.

Ils représentent 22 % des ménages polynésiens et 40 % de la population. Les plus fréquents sont composés d’une ou deux familles avec des personnes seules.

En 2022, 30 000 mineurs vivaient au sein d’un ménage complexe, soit 42 % des jeunes.

Les jeunes justement. Plus d’un tiers des enfants vivent dans un ménage avec un seul autre enfant et 39 % vivent dans un ménage de trois enfants ou plus.

Par ailleurs, en 2022 comme en 2012, 6 % des enfants vivent dans une famille monoparentale.

Six enfants sur 10 vivent dans un ménage à profession à dominante employée ou ouvrière.

4400 matahiapo vivaient seuls en 2022

Et nos matahiapo ? 31 % des séniors vivent dans un ménage complexe en 2022, contre 33 % en 2017. Les autres vivent le plus souvent en couple, avec ou sans enfant (40 %).

Après 65 ans, 28 % des personnes vivent seules, soit une population de 4 400 personnes. Le phénomène s’accélère avec le vieillissement puisque le nombre de personnes de plus de 65 ans vivant seules étaient de 3 300 en 2017. 60 % des personnes âgées seules sont des femmes et plus de la moitié d’entre elles sont veuves, alors que cette situation concerne seulement 30 % des hommes de 65 ans ou plus vivant seul.

En 2022, 92 % des matahiapo vivent en maison individuelle, contre 87 % des moins de 65 ans. Les séniors sont moins nombreux qu’en 2017 à résider dans une maison individuelle au bénéfice des immeubles collectifs : 5 % des séniors vivaient en immeubles collectifs en 2017, contre 6 % en 2022. Les personnes âgées de 65 ans ou plus sont souvent propriétaires de leur logement (83 %), alors que cette situation est moins fréquente chez les plus jeunes avec 70 % pour les moins de 65 ans.

Des matahiapo connectés. Deux tiers des séniors (65 %) vivent dans un logement avec une connexion à Internet possible, alors qu’ils étaient seulement 46 % en 2017.

Enfin selon l’ISPF, la proportion des individus de 60 ans ou plus devrait augmenter pour atteindre 25.1% soit 1 personne sur 4 d’ici 2040 au fenua.