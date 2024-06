Championnats d’Europe d’athlétisme : Teuraiterai Tupaia abandonne en finale

En pleine forme au stade olympique de Rome, où se déroulent les championnats d’Europe d’athlétisme, le lanceur de javelot Teuraiterai Tupaia est entré pied au plancher dans sa finale. Propulsé à la 2e place du concours grâce à un premier jet à 82,98 mètres derrière l’Allemand Julian Weber (85,94 mètres), le Polynésien s’est blessé au coude dans son effort.

Résultat : concours stoppé prématurément et inquiétude du staff français, toutefois vite dissipée. « Lors du premier jet, j’ai senti le nerf pincer au niveau de mon petit doigt. Avec mon coach, on a décidé de ne pas prendre de risque. L’objectif, cette année c’est Paris. Je suis assez frustré, déçu, mais quand même content d’être dans le concours » , a-t-il assuré au micro de France 3.

🙏 Gêné par une douleur au coude, Teuraiterai Tupaia ne lancera plus dans ce concours, afin de se préserver pour Paris.



🤯 Pour situer son niveau actuel, ses 82,98 m réussis au premier essai constituent la deuxième performance française de tous les temps, derrière son propre… pic.twitter.com/11x1JklZq9 — FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 12, 2024

Une frustration nourrie par une position avantageuse (4e provisoire) au moment de son abandon. « Je n’ai pas pu m’exprimer à fond (…) Mais l’objectif a toujours été les Jeux. J’ai fait les minimas il y a quelques semaines. Je préfère ne pas prendre de risque et aggraver la blessure » , a-t-il ajouté.

Rien de grave, selon les médecins qui ont ausculté l’athlète. « J’ai des séances de kiné prévues dans la semaine. On verra si ça passe pour les championnats de France (du 28 au 30 juin – NDLR). Sinon, je prendrai plus de repos pour me préparer » .

Des nouvelles rassurantes, donc, pour Teuraiterai Tupaia, qui aura tout de même franchi deux fois la barre mythique des 80 mètres deux fois là Rome, sur cinq fois au total dans sa carrière.