Les écoliers de Paofai sensibilisés à l’impact des déchets perlicoles

Si elles font la fierté du Pays, les perles noires sont aussi source de pollution du lagon. Les matériaux utilisés pour les produire – notamment ceux qui permettent d’accrocher les huîtres – et les nucléus en plastique qui reçoivent les couches de nacre formant les perles y contribuant grandement.

Récompensée lors des trophées To’a Reef de l’Ifrecor, le bureau d’études Odewa, porteuse du projet Te Ma Tairoto, teste justement un mini-robot pour cartographier les déchets immergés, et proposer des solutions de nettoyage. Ludique, il contribue à la sensibilisation en milieu scolaire.

Porteur du projet, Charles Tegakau-Raparii est intervenu à l’école Paofai, ce lundi, pour animer des ateliers de sensibilisation sur l’impact lié à la pollution du lagon auprès des plus jeunes. « C’est un robot qui sera automatisé pour récupérer toutes les lignes perlicoles du fond des lagons des atolls (…) on a ciblé Takaroa qui sera notre atoll test pour le prototype de notre robot dans la fin de l’année. Dans notre domaine d’activité, on fait rarement appel à des plongeurs pour voir tout ce qu’il y a au fond de l’eau. Au travers de cet outil, on peut leur montrer en temps réel ce qu’il se passe dans l’eau. On peut montrer aux enfants réellement ce qu’il y a dans nos lagons » , explique-t-il.

L’école Paofai, déjà impliquée dans la protection de l’océan multiplie les opérations pour éveiller la conscience écologique des élèves. Ceux-ci, notamment ceux originaires de la partie urbanisée de Tahiti, se montre pour la plupart réceptifs, selon la directrice de l’école Line Tupu.

« Ils ont écrit une loi qu’ils ont présentée à l’Assemblée des représentants juniors. Cette loi-là va être concrétisée à Nice – au sommet des Océans, ndlr – au mois de juin. Elle stipule qu’il faut vraiment renforcer le contrôle en ce qui concerne les déchets perlicoles, détaille-t-elle. Dans un premier temps les apprentissages se font à l’école sur cette thématique-là, mais la finalité, c’est vraiment une représentation théâtrale qui aura lieu le 10 juin à la salle Manu iti à Paea » .

Les sept classes participantes y expliqueront au public la façon dont sont générés, puis gérés, les déchets perlicoles, ainsi que les solutions existantes pour réduire la pollution.