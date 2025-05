Au sein du lycée Diadème commence le projet Blue Ocean dans le cadre du programme Erasmus. Une initiative dédiée à la promotion des carrières maritimes auprès des élèves. Promotion qui ne peut se faire sans la collaboration des enseignants.

« Si, éventuellement, on arrive à repérer les élèves qui seraient plus à même de suivre ces formations, il s’agit de les pousser dans cette voie-là. Je pense que c’est important. On vit dans un pays insulaire, on est entouré d’eau. L’eau, c’est le garde-manger de la Polynésie donc c’est important de pousser les élèves dans cette voie », explique Temoeahiro Maiotui, enseignante en éco-gestion.

Ce projet se fait en partenariat avec trois autres pays : la Grèce, Malte et l’Italie, invités pour l’occasion. L’Italie en est à l’origine.

« C’est une stratégie européenne récente pour créer une véritable synergie entre les programmes scolaires en Europe sur l’environnement durable. (…) Nous nous sommes concentrés sur les défis des territoires insulaires, à l’exemple de la Polynésie, de la Crète, en Grèce, ainsi que des îles Tremiti, dans notre province de Foggia. (…) Pour cela, nous avons créé la zone d’éducation bleue avec pour objectif d’enseigner la durabilité environnementale et la préservation des océans », indique Igor Vitale, psychologue à Foggia, en Italie.

Si le secteur maritime attire, de nombreux élèves hésitent pourtant à se lancer dans les métiers de la mer.

« L’idée, c’est d’accompagner les élèves dans leur parcours de formation, que ce soit en Polynésie ou ailleurs. Si ça se passe ailleurs, et si c’est dans un pays où l’anglais est nécessaire, on aura fait d’une pierre deux coups », sourit Pascal Charlery, le proviseur du lycée Diadème.

« L’idée, c’est aussi que les jeunes se sentent légitimes, avec les bons outils, aussi en Polynésie, pour embrasser ces carrières maritimes qui sont très larges puisque l’idée, c’est aussi de protéger l’environnement, protéger les lagons, et la préservation des coraux », ajoute-t-il.

Le projet Blue Océan s’étalera sur deux ans. À terme, un quart du personnel du lycée Diadème sera formée à la promotion des carrières maritimes. L’an prochain, ce sera à leur tour de partir en Europe.