Aldo Maueau est de retour au fenua

C’est un retour particulier pour Aldo Maueau. Le vice-président de la Fédération tahitienne de va’a est revenu mercredi soir à Tahiti après une longue période hors du territoire.

En septembre, Aldo Maueau, vice-président de la Fédération tahitienne de va’a et président d’Air Tahiti Va’a, a été victime d’un malaise cardiaque lors de sa participation à la Catalina Crossing en Californie. Hospitalisé à Newport Beach, cet homme de 52 ans a été placé dans un coma artificiel, avant de se réveiller peu de temps après.

À Tahiti, l’émotion de ses proches qui l’ont accueilli était palpable. « On l’attendait impatiemment et ça fait plaisir de le revoir, confie un ami à lui. En plus, il est bien portant. Je remercie aussi les médecins qui se sont occupés de lui. C’étaient franchement des professionnels.«