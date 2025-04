V1 marathon : Hotuiterai Poroi et Ranitea Mamatui sacrés champions de Polynésie

Peu de monde, mais des rameurs de qualité sur le plan d’eau pour les championnats de V1 marathon de Polynésie, qui se sont tenus ce samedi.

Avec quatre sociétaires engagés, les rameurs de Shell Va’a ont rapidement pris les commandes de la course, Tauhere Pirato, Keoni Sulpice puis Lister Putu prenant successivement la tête lors de la remontée vers la Pointe Vénus. Les rameurs du Team Air Tahiti Va’a, Hotuiterai Poroi et Kyle Taraufau se sont d’abord placés en embuscade.



Une tactique selon Poroi, spécialiste de V1 multiple vainqueur sur la Hawaikinui solo. « C’était une condition assez difficile aujourd’hui, avec une petite brise qui vient d’Est et un soleil de plan. Je n’étais pas aussi vraiment à l’aise à la remontée, du coup j’essayais un peu de me cacher derrière les copains. Ça a bien tiré, du coup j’étais resté un peu en retrait » , explique-t-il.

Car c’est sur le retour vers Taaone que le peperu a profité des petits clapots pour lâcher les chevaux et prendre la tête, emmenant dans son sillage son partenaire de club, Kyle Taraufau. Et si les deux rameurs du Team Air Tahiti Va’a ont opté pour un cap plus au large, Keoni Sulpice a fait le choix de rester plus près des côtes. « Je pense que sur mon cap je suis un peu trop descendu, il a fallu que je remonte un peu vers la fin. J’avais un léger avantage jusqu’aux derniers 200 mètres avant la balise à l’entrée de passe. Ensuite, je pense que Hotu a été très fort aussi » , reconnaît le rameur de Shell Va’a.

La bataille du cap a finalement été remportée par Hotuiterai Poroi, qui passe en tête l’entrée de passe de Taaone. Il boucle les 16 km en 1 heure et 14 minutes et valide au passage sa qualification pour les championnats du monde de va’a marathon, au Brésil, où il visera la médaille d’or.

Chez les dames, Ranitea Mamatui s’impose en 1 heure et 31 minutes. Elle devance la junior Nateahi Sommer et Tenaturanui Maono.

Ranitea Mamatui (Crédit Photo : TNTV)

« À la remontée, je n’ai pas paniqué, j’ai géré. Je voulais voir qui allait vouloir partir. Je voyais qu’il y avait Tenaturanui et Nateahi à côté de moi, du coup j’ai essayé de gérer. Après la pointe Vénus, j’ai essayé de monter en fréquence, j’ai vu que je partais, du coup j’ai gardé ça » , retient la championne, qui s’apprête à partir pendant deux ans en métropole pour ses études.

Les deux rendez-vous de la rame ont lieu le 26 avril, avec la Coupe de l’Environnement, organisée à Taaone, et le Mémorial Kevin Kouider, qui se tiendra à Bora Bora.