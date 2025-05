Vigilance : les premières baleines de la saison sont dans nos eaux

Près du reef, dans les passes… Ces derniers jours, les baleines à bosse se montrent de plus en plus dans nos eaux. La première a été observée fin avril… Alors, c’est le moment d’appeler à la plus grande vigilance en navigation. « Pour les plaisanciers, les navigateurs, tous ceux qui utilisent la mer aussi bien pour la pêche que pour les balades en bateau, c’est vraiment de la vigilance. Les baleines sont là. Ça veut dire qu’elles sont proches de nos côtes et qu’on peut passer sur elles sans faire exprès. (…) L’observation est interdite. On ne peut pas s’approcher des baleines ni faire de mise à l’eau sans autorisation« , souligne Aeata Richerd du Réseau des gardiens de l’océan.

Car si la saison des baleines a bel et bien débuté, la saison d’observation, elle, commence le 20 juillet prochain, date à laquelle il faudra respecter la nouvelle réglementation en vigueur mise en place par la direction de l’Environnement. Cette année, fini de s’agglutiner autour des cétacés. Seuls trois navires de prestataires, sur une même zone, seront autorisés. Des prestataires, agréés par la Diren, qui seront les seuls à pouvoir approcher à 100 mètres de l’animal. Les particuliers, eux, seront tenus de respecter une distance de 300 mètres.

Autre nouveauté, le nombre de personnes à l’eau, limité à 6 plus un accompagnant pour les prestataires. Un nombre de personnes limité, mais une distance d’observation des baleines réduite : elle passe de 30 à 15 mètres. Un seul navire sera également autorisé par groupe d’entreprises, contre deux jusqu’ici.

Une évolution dans la réglementation qui a motivé le club de plongée de Fred Thibur à reprendre son activité d’observation après avoir cessé durant 5 ans. « Il y avait trop d’abus à une certaine période donc on a souhaité arrêter. La nouvelle règlementation est plus stricte qu’elle ne l’était auparavant. On considère que ça permet d’avoir une prestation sans doute de meilleure qualité à l’égard des animaux et même des gens. C’est ce qui nous a motivé à reprendre ».

Pour la saison 2025, 92 professionnels ont obtenu une autorisation de pratiquer l’activité de whale watching dont 46 uniquement pour l’île de Moorea et 31 pour Tahiti. Les heures d’observation sont de 7h30 à 17h30. Peu de temps de quiétude donc pour les baleines venues se reproduire et mettre bas en Polynésie. D’où l’importance de respecter la nouvelle réglementation.