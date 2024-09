Va’a : la Fédération sous le choc après le malaise cardiaque d’Aldo Maueau

Rien ne laissait présager un tel drame. Deux heures après le début de la course, Aldo Maueau s’effondre. Il a tout juste le temps d’alerter son équipe. Un choc pour les membres de la Fédération Tahitienne de Va’a. « Nous avons appris la mauvaise nouvelle dimanche, vers 20 heures. Puis sa femme a essayé de nous joindre pour nous dire qu’elle allait en Amérique rejoindre son mari. Ç’a vraiment été une triste nouvelle pour nous, la Fédération » confie Rodolphe Apuarii, président de la Fédération Tahitienne de Va’a.

Personnalité dans le milieu du va’a, Aldo est aussi le président du club Air Tahiti Va’a. L’incertitude sur son état de santé a forcément ému les membres du club restés au fenua : « Aldo, c’est quand même notre président et un ami avant tout. On a essayé de prier de loin pour son rétablissement, de savoir aussi les infos sur comment ça s’est passé, et l’état où il en est à présent » indique Kyle Teraufau, capitaine de la team Air Tahiti Va’a.

Malgré tout, l’équipe a annoncé maintenir la Air Tahiti Va’a Race prévue ce samedi 14 septembre au parc Vairai. Une partie des recettes sera reversée à la famille d’Aldo, en guise de soutien. Une cagnotte en ligne a également été mise en place.