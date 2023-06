4ème édition de la Vodafone Channel Race Tahiti ce 17 juin

La plus grande course V6 à changement du fenua revient pour une quatrième édition.

Cette année, les hommes devront parcourir 60 km avec un départ et une arrivée à Taaone en passant par Moorea. Et grande nouveauté : les femmes rejoignent la course !

Deux courses sont donc au programme : Open Dames et équipes Hommes.

60 kilomètres entre les îles de Tahiti et Moorea seront à parcourir pour les équipes Juniors hommes, Seniors, Vétérans hommes 40 +, Vétérans hommes 50 +, pour une durée de course estimée à plus de 5 heures.



35 kilomètres seront à parcourir pour la catégorie Open Dames avec une durée de course estimée à 4 heures.

Pour rappel, c’est Shell Va’a qui avait remporté la course en 2022.

La Vodafone Channel Race sera à suivre en direct ce samedi 17 juin, en direct sur TNTV, notre page Facebook et TNTV.pf