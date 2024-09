Va’a : Kyle Teraufau remporte la Super aito

Les 130 participants à la course Super Aito ont pris le départ à Aorai Tini Hau pour une première étape ce samedi matin. Un sprint entre Pirae et Papeete, remporté par Kyle Teraufau de la team Air Tahiti 56mn 57.

La seconde étape, un long line, se déroulait entre Pirae et Mahina. Arrivé 3e lors de la première course, Tuatea Teraimano de la team OPT a terminé le second parcours en 1h50mn et 23secondes. Il remporte la première place de cette seconde étape.

Au classement général, Kyle Teraufau conserve la première place, suivi de Tuatea Teraimano. Sur la troisième marche du podium, un rameur de la Team EDT, Revi Thong Sing.