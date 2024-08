Championnats du monde de va’a vitesse : le fenua atteint les 33 médailles d’or

Moisson de médailles à Hawaii. Les équipages de Polynésie française ont raflé 10 nouvelles médailles ce jeudi à Hilo lors des championnats du monde de va’a vitesse. Tahiti a dépassé la barre des 32 médailles d’or et ne pourra pas être rattrapée par les autres nations.

En Open Men V6 1500, Mataiea remporte l’or, l’argent va à la team Bora Bora. En catégorie Master 50 ans Femmes V6 1000 m, Tahiti remporte l’argent.

Médaille dor chez les Junior men V6 1000m pour OPT après la disqualification de la Nouvelle-Zélande. EDT récuèpre le bronze sur cette course. Chez les Junior filles, Ihilani va’a est en or sur la course V6 1000m.

La fenua termine cette journée avec 5 d’or 3 d’argent et 2 de bronze supplémentaires.

Vous pourrez suivre la dernière journée de compétition ce vendredi, en direct sur TNTV, en télé et sur le web, ici.