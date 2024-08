Les champions de va’a de retour au fenua

Les aito ont frappé un grand coup à Hawaii où la sélection tahitienne a terminé à la première place du classement général des Championnats du monde avec un total de 74 médailles, dont 40 du plus précieux métal.

Mais après deux semaines loin des leurs, les rameurs et rameuses étaient heureux de retrouver leurs proches.

« On a laissé nos familles pendant 14 jours, ça commençait à se ressentir. Mais c’est pour le sport. C’est comme ça. C’est bon de retrouver le fenua et la famille. Ça fait chaud au cœur », a confié Leon Haamatai qui revient à Tahiti avec 5 médailles autour du cou. « Le bilan est très positif pour moi et pour toute la sélection », a-t-il ajouté.

Il y avait du monde à l’aéroport de Faa’a pour acceuillir les athlètes. (Crédit: TNTV)

« On est fier d’avoir porté haut le drapeau polynésien », s’est également félicitée la jeune Ranitea Mamatui qui, elle aussi, a remporté 5 médailles. « Ça fait du bien de partir, mais encore plus de revenir chez toi », a-t-elle souri.

Tous vont désormais pouvoir souffler et savourer avec leurs proches leurs exploits.