Championnats à Hawaii : les médaillés de parava’a de retour au fenua

Deux semaines après avoir quitté le fenua, les huit rameurs champions du monde de parava’a sont accueillis en héros pour leur retour. « Je suis content de revenir à la maison, avec les médailles d’or » confie Gervais Auméran, champion du monde de parava’a. « Cela fait chaud au cœur, et on sait pourquoi on aime vivre chez nous, l’accueil… » ajoute Heilani Tama, championne du monde de parava’a.

« Je suis la plus heureuse. J’avais confiance. Je savais qu’ils étaient capables de nous ramener des médailles d’or. Ils ont accompli leur mission, ils ne sont pas partis pour rien » se réjouit Henriette Kamia, présidente de la fédération polynésienne des sports adaptés.

Minarii Chantal Galenon-Taupua, vice-présidente de la Polynésie française, Vanina Crolas, ministre de la fonction publique, Pure Nena, chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des sports, Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au Handicap et à l’Inclusion, Henriette Kamia, présidente de la fédération Te Niu O te Huma, et Gérald Lucas, président de l’association Taatira Huma Tahiti Iti, étaient présents pour saluer et féliciter ces athlètes. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le bilan pour le parava’a polynésien à Hilo est brillant. Deux titres en V6 sur 500 mètres et 1 000 mètres. En individuel, Atonia Maitia, Gervais Auméran et l’incontournable Patrick Viriamu contribuent aussi à cette moisson d’or à Hawaii.

– PUBLICITE –

Ces championnats du monde ont été une belle promotion pour le sport adapté : « Le niveau est là, l’envie est là, et nos rameurs veulent montrer que malgré ce qu’on dit et ce qu’on entend, qu »il est possible d’aller jusqu’au plus haut niveau malgré le handicap. Ils ne lâchent rien, et ça c’est top. C’est pour ça qu’on veut les accompagner » explique Jérémie Le Fort, cadre technique de la fédération polynésienne des sports adaptés.

L’année prochaine, c’est le Brésil qui organisera les championnats du monde de va’a marathon.