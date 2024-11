Jiu-jitsu Brésilien : Kamana’o Tefaatau réalise un doublet or à la Naga kids Hawaii 2024

Kamana’o est encore sur son nuage. Engagé dans la catégorie des 6 – 7 ans en moins de 27 kg, il remporte ses 3 combats en no GI. Deux par soumission et 1 aux points. Il remporte la ceinture d’or. En GI, il gagne un combat par soumission et le 2e aux points. Il remporte la médaille d’or.

C’est en suivant la préparation de son père jusqu’au combat dans la cage de la 1ère édition de l’extrême martial art en 2021 que Kamana’o, âgé alors de 5 ans, démarre le jiu-jitsu. En avril dernier, il arrive 3e à sa première compétition Tahiti National BJJ open. Il y a deux semaines, il remporte l’or lors du mémorial Crystal Fenuaiti. Les parents savourent avec fierté la réussite de leur petit champion à la Naga Kids Hawaii 2024. « C’est une grande fierté pour nous, confie Deborah la maman. On voit ce petit bout de 6 ans tout seul face à tout ce monde. On observait les supporters des autres combattants qui avaient soif de victoire. Lui il n’a pas lâché. Il s’est vraiment concentré. C’est que du bonheur pour nous parents que de le suivre et le motiver à avoir un cap de vie, apprendre les valeurs telles que le respect, la discipline, le dépassement de soi. On est là pour lui et on donnera tout ce qu’il faut pour qu’il excelle dans ce sport ».

Kamana’o a déjà repri les entraînements au sein de son club Seasiders à Titioro. Son coach a été impressionné par sa performance à Hawaii. « Sa maman m’a envoyé les vidéos. Il a su se démarquer des autes en restant concentré sur ses combats. Il a beaucoup d’avenir du moment que ces parents le soutiennent. Il va aller loin. Il a de l’avenir dans ce domaine et même dans d’autres sports ».

Débordant d’énergie, Kamana’o a déjà hâte de disputer sa prochaine compétition. Un futur grand champion en devenir.