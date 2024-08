73 médailles, 40 en or, le fenua champion du monde de va’a vitesse

C’est un bilan « exceptionnel », selon le président de la Fédération tahitienne de va’a. « La Polynésie est heureuse d’avoir ces 40 médailles, revenir à la première place et j’espère qu’on restera une dizaine d’années à cette place ».

Dans la catégorie des Juniors, Faanui a décroché l’or, OPT l’argent. Les rameurs de Paddling connection se sont imposés chez les Master 40 ans. Médaille de bronze pour Raiatea.

Chez les Juniors filles, EDT va’a prend la 3e place et se hisse sur le podium. Chez les Cadets, Faanui devient champion du monde devant EDT va’a.

En Master Women 40 ans, Varurea va’a remporte la première place. En Master 50 ans Men, Paddling décroche l’or, Raiatea le bronze.

Enfin chez les Cadettes, c’est EDT va’a qui décroche l’or. La dernière course, celle des Open Men a vu les victoires de Mataiea (or) et Bora Bora (argent).

Au total, Tahiti récolte 73 médailles. Hawaii termine deuxième. Suivent la Nouvelle-Zélande, le Canada, la France, l’Australie, le Brésil et l’Allemagne.

Retrouvez le replay des courses en cliquant ici