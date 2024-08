Va’a – Championnats du monde de vitesse : les rameurs polynésiens sont partis à Hawaii

C’est le grand départ : la délégation polynésienne a quitté le fenua ce samedi direction Hilo à Hawaii, où se dérouleront les championnats du monde de va’a vitesse pendant un peu plus de deux semaines, à compter du 15 août. Plus de 3 000 rameurs seront présents dans 230 Tahitiens.

Au total, pas moins de 593 courses sont programmées en catégories V1, V6 et V12.

« On est parti pour avoir le plus de médailles. Mon objectif, c’est la première place, on n’est pas parti pour être 2e ! J’ai d’ailleurs été champion de monde des 60 ans en 2018. Je pense qu’on aura des médailles d’or avec les jeunes ! Ils vont faire fort cette année » confie Bruno, inscrit en catégorie master 60 ans.

– PUBLICITE –

Au départ de Papeete, ce dimanche matin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une délégation de quarantaine de personnes de Bora Bora fait aussi partie du voyage et sera dans trois catégories : séniors hommes, cadets et juniors garçons.

Les Hawaiiens et les Néo-Zélandais ont quant à eux les plus grandes délégations pour ces championnats.

Après plusieurs heures de vols, les rameurs sont bien arrivés à Hawaii. Après du repos et un bon tama’a, ils devraient commencer les échauffements dès demain, a confirmé le secrétaire général de la Fédération Tahitienne de Va’a (FTV)

À l’arrivée à Hilo. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La compétition sera à suivre en exclusivité sur TNTV en direct TV et web du 15 au 23 août.